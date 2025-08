Secondo quanto riportato da The Sun Sport, Nottingham Forest, Everton e Inter sono pronte a unirsi alla battaglia per ingaggiare la stella dell'Ipswich, Omari Hutchinson, già oggetto di offerta da 35 milioni di sterline da parte di Lipsia e Brentford il mese scorso. L'Ipswich, retrocesso, vuole di più per il suo asset più importante e spera di generare un'asta.

Il Brentford dovrebbe tornare alla carica con un'offerta di 37,5 milioni di sterline, ma ora è probabile che affronti una concorrenza ancora più agguerrita per il nazionale inglese Under 21. Hutchinson, 21 anni, non si è recato in Francia per l'amichevole dei Tractor Boys contro l'Auxerre lo scorso fine settimana a causa dell'incertezza sul suo futuro.

L'allenatore Kieran McKenna ha dichiarato in tal senso: "Omari, con tutte le speculazioni sul suo futuro in questo momento, non si sentiva mentalmente pronto per venire a vedere la partita. È una situazione difficile per tutti. È un giocatore che amiamo, che supportiamo e con cui proviamo empatia, considerando l'anno che ha passato e questo momento importante della sua carriera. Continueremo a lavorare e a comunicare anche su questa situazione e speriamo che sia la soluzione migliore per il club e per il giocatore".

La cessione di Hutchinson garantirebbe a McKenna ingenti fondi per ricostruire la sua squadra, mentre l'Ipswich punta a tornare subito in Premier League.

Ma potrebbe anche garantire al Chelsea un'enorme spinta in termini di ricavi dopo un'altra estate di spese folli. L'ala dell'Inghilterra Under 21 ha giocato solo due volte per i Blues, ma secondo quanto appreso da SunSport, i londinesi hanno concordato una clausola di rivendita del 25% prima del suo arrivo all'Ipswich.

C'è da dire che Hutchinson potrebbe essere considerato un'alternativa ad Ademola Lookman qualora i nerazzurri non riuscissero ad arrivare al nigeriano dell'Atalanta.