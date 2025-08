Tomas Palacios non rimarrà all'Inter in questa stagione. Il difensore argentino ha qualche opzione per la prossima destinazione e come riporta Fabrizio Romano un altro club si è unito alle pretendenti. Si tratta del Basilea, che ha iniziato i primi contatti con l'Inter per avere palacios in prestito fino al giugno 2026.

Gli svizzeri stanno insistendo per guadagnare posizioni e convincere il giocatore al trasferimento.