Rimosso ogni riferimento al club dai social, assenza al pranzo di inizio ritiro e, infine, niente seduta di allenamento. Tre strappi nel giro di due giorni da parte di Ademola Lookman che quindi è arrivato lì dove non voleva arrivare: muro contro muro con l'Atalanta. Da qui - secondo la Gazzetta dello Sport - non si torna più indietro.

L'attaccante nigeriano deve ancora completare il recupero dal lieve infortunio al polpaccio, ma ieri ha marcato visita e il motivo è facilmente intuibile: le dichiarazioni di Luca Percassi, qualche ora prima, certamente non gli hanno fatto piacere. Ma anche l'Inter è stata lì ad ascoltare le parole del dirigente atalantino, proferite attorno all'ora di pranzo durante la conferenza stampa di presentazione di Sportiello.

"Nessuna sorpresa ovviamente, anzi. I nerazzurri si aspettavano concetti simili, soprattutto dopo i due no di fila rimediati per le offerte presentate alla Dea - spiega la Gazzetta -. Così come aspettavano una mossa da parte di Lookman, il quale, imbeccato dai suoi agenti, ha prima cancellato tutte le foto dai social, con la maglia dell’Atalanta poi ha pubblicato il comunicato e infine ha saltato l’allenamento in programma ieri pomeriggio a Zingonia. Lo strappo definitivo, forse. Il punto cruciale da cui nasceranno le prossime mosse interiste, pronti a ritoccare di nuovo l’offerta di 45 milioni bonus compresi presentata nei giorni scorsi. Il rilancio ci sarà. Questo è quanto filtra. L’Inter si aspettava una mossa dal nigeriano. Ne sono arrivate tre".