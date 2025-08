Dopo l'anno di esperienza con l'Inter, dove è arrivata in prestito dalla Fiorentina, Rachele Baldi torna a difendere i pali della Roma Femminile. L'esperta numero uno classe 1994 ha firmato un contratto che la legherà al club giallorosso fino al 30 giugno 2028. La pratese ha già militato nella Roma dal 2020 al 2022, facendo parte della rosa che conquistò il primo titolo della storia della squadra femminile capitolina, la Coppa Italia 2021.

"È un effetto un po' strano, perché è come se il mio percorso qua non si fosse mai interrotto. C'è sempre stato un legame speciale con Roma e la considero quasi come la mia seconda casa", le sue prime dichiarazioni ai canali ufficiali giallorossi.