Il Club Bruges ha annunciato la sua lista di giocatori per il terzo turno preliminare di Champions League contro il Salisburgo. L'allenatore Nicky Hayen ha convocato 23 giocatori a disposizione, ma è privo di Joel Ordóñez e Ardon Jashari, inizialmente chiamato ma poi rimosso in quanto destinato a raggiungere nelle prossime ore il Milan. Hayen è privo anche di Michał Skóraś, il che significa che ha un'opzione in meno sulle fasce. Regolarmente presente invece Aleksandar Stankovic, che di Jashari è ritenuto l'erede a livello tattico.

23 names w/ destination 🇦🇹 Salzburg. 🫡 — Club Brugge KV (@ClubBrugge) August 5, 2025