Unai Núñez, nuovo difensore dell'Hellas Verona, parlando durante la conferenza stampa di presentazione spiega quali sono le sue aspettative per questa nuova avventura dopo gli anni all'Athletic Bilbao: "Molte persone mi hanno sempre detto che dovevo venire qui, che la Serie A fosse per me il campionato migliore dove sviluppare le mie qualità, per migliorarmi. Ci sono tanti giocatori che vorrei affrontare, sono talmente tanti che non voglio fare solo un nome. Non vedo l'ora di affrontare le squadre più grandi come Milan, Inter e Juventus, per questo ho tanta voglia di iniziare la stagione".

Quali sono le tue caratteristiche migliori?

"Sono un giocatore aggressivo, fisicamente forte, abile nel corpo a corpo. Sono abile nel gioco con la palla, penso che queste qualità possono essere interessanti e potranno aiutare la squadra".