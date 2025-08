Se ne parlava da anni, adesso l'idea è diventata realtà. Nel nuovo accordo collettivo sottoscritto dal presidente della Lega Serie A, Ezio Simonelli, e dal n.1 dell’AIC, Umberto Calcagno, con l’avallo della FIGC, è presente una norma che permette ai club retrocessi dalla A alla B di alleggerire i costi, con maggiore effetto rispetto al paracadute.

Nello specifico, ecco il testo che avrà effetto a partire dai contratti firmati dal 2 settembre 2025: "In caso di retrocessione della squadra in Serie B, la retribuzione fissa è automaticamente ridotta del 25%, senza potersi tuttavia la retribuzione così ricalcolata porre al di sotto del limite minimo fissato, a seconda della fascia di età del calciatore, dal contratto collettivo dei calciatori della Serie A. La riduzione di cui al presente comma decorre dalla stagione sportiva immediatamente successiva a quella in cui si verifica la retrocessione e permane per quelle eventualmente successive, salvo il caso di una nuova promozione in Serie A che comporterà il ripristino del livello retributivo originario".

Il testo prevede inoltre che le parti hanno facoltà di accordarsi in modo differente in caso di retrocessione.