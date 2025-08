La Repubblica torna sulla questione Lookman facendo un parallelo con Koopmeiners. L'olandese passò mezza estate senza allenarsi, inviò certificati medici di esenzione, ma alla fine ci rimise perdendosi la Supercoppa Europea contro il Real Madrid e arrivando alla Juventus solo il 29 agosto, in condizioni fisiche e psicologiche pessime, condizionato per l'intera stagione.

La situazione è differente per Lookman innanzitutto perché i rapporti tra Atalanta e Inter sono ottimi e con la Juve non lo erano. In più la distanza tra domanda e offerta è sottile, anche se non c'è una richiesta ufficiale e da Milano negano rilanci. Molti ritengono però che a 50 milioni l'affare si chiuderebbe.