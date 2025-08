Ademola Lookman, anche oggi, non è presente a Zingonia. Secondo quanto riportato da Sportitalia, infatti, l'attaccante aveva concordato col club in giornata un allenamento di recupero dall'infortunio che lo ha colpito, esattamente come nella giornata di ieri. Ed esattamente come ieri non si è presentato nel centro sportivo dei bergamaschi.

La squadra allenata da Juric è al momento in ritiro, anche se Lookman non si sta allenando in gruppo. Resta da capire se raggiungerà Zingonia nelle prossime ore oppure no.