Non aveva partecipato al test in famiglia con l'Under-23 perché il suo passaggio al Cagliari pareva imminente, invece ora per il trasferimento in Sardegna di Sebastiano Esposito è sorto qualche intoppo.

"L’operazione all’apparenza sembra vivere una parziale frenata, ma in realtà c’è un dinamismo sotterraneo tra le parti che va nella direzione di trovare l’intesa definitiva per trasformare la fase avanzatissima in una vera e propria chiusura: restano da risolvere alcuni aspetti legati alla cifra finale e alle condizioni della cessione che va realizzata a titolo definitivo vista la scadenza 2026 del contratto del giocatore - spiega il Corsport -. L’Inter vuole circa 4 milioni di euro più il 50% sulla rivendita. I sardi, invece, vorrebbero legare questa percentuale alla salvezza del club e il nodo più grosso risulta essere la cifra da versare, ferma intorno ai 3 milioni secondo l’offerta della parte acquirente. Esposito vuole fortemente il Cagliari, e per questo si continua a dialogare in un clima di diffuso ottimismo tanto che nell’ambiente rossoblù si ritiene che da un momento all’altro possa arrivare la fumata bianca: servirà un passo avanti del club sardo".