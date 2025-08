Stagione di svolta per il VAR: da quest'anno, infatti, gli arbitri avranno il compito di spiegare a viva voce ai tifosi presenti allo stadio le decisioni prese attraverso on field review, come si è visto al Mondiale per Club. Per cominciare ad abituarsi all'idea, quest'oggi, sul prato del campo sportivo di Cascia, sede del ritiro dei fischietti italiani, saranno posizionate casse da concerto per provare a simulare, sentirsi e capire come sarà l’andazzo.

La notizia è della Gazzetta dello Sport. Guest star, l'ex arbitro Massimiliano Irrati che ha fatto da riferimento per la CAN C in questi giorni e che resterà coi suoi ex ragazzi per esercitare, sperimentare, oliare i meccanismi di comunicazione Var-arbitro e arbitro-pubblico. L'appuntamento è fissato intorno alle ore 15, dopo la conferenza stampa del designatore Gianluca Rocchi.