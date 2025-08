Piano piano Chivu sta ritrovando tutta la rosa. Come conferma il Corsport, dopo Bisseck e Zielinski, anche Frattesi si avvia al pieno recupero dopo l'operazione all'ernia bilaterale.

L'ex Sassuolo, dopo aver saltato il Mondiale per Club, intende accelerare per rendersi disponibile per la prima giornata di campionato. Già nelle prossime amichevoli, invece, torneranno protagonisti Bisseck e Zielinski, che dovrebbero riaggregarsi al gruppo per essere a disposizione di Chivu dopo aver recuperato la condizione in seguito ai rispettivi infortuni. "Almeno una doppia seduta è in programma anche questa settimana, poi nella giornata di venerdì l’Inter si trasferirà a Montecarlo, dove in serata sfiderà il Monaco allo Stade Louis II nella seconda amichevole di questa estate", si legge.