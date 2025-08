Anche la Juve Stabia dà l'annuncio dell'arrivo in prestito dall'Inter di Giacomo Stabile sul proprio sito ufficiale. Proponendo anche le sue prime dichiarazioni da nuovo giocatore dei gialloblu campani: "Sono molto contento di essere arrivato. Credo che sia un’occasione molto importante per me e per la mia crescita come uomo e come giocatore. Non vedo l’ora di iniziare e di mettermi a disposizione di staff e compagni”.