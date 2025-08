Sono in vendita i biglietti per Italia-Israele, terzo match casalingo per la Nazionale di Gennaro Gattuso nel girone di qualificazione alla Coppa del Mondo del 2026, in programma martedì 14 ottobre allo stadio di Udine. Una gara, quella tra gli Azzurri e Israele, che si giocherà esattamente un anno dopo il 4-1 di Nations League firmato dalla doppietta di Giovanni Di Lorenzo e dai gol di Mateo Retegui e Davide Frattesi.

I biglietti possono essere acquistati presso i centri autorizzati Vivaticket e sui siti figc.vivaticket.it e vivaticket.com, con una serie di promozioni rivolte alle famiglie, agli U12, agli U18, agli Over 65 e agli studenti universitari.