Come si concluderà la telenovela Ademola Lookman? Presto per tracciare una situazione prospettica chiara, ma quel che è certo è che l’Inter rilancerà. L'aggiornamento arriva da Gazzetta.it, che spiega che il club nerazzurro "andrà oltre i 45 milioni bonus compresi e si avvicinerà ai 50, o giù di lì. I piani alti hanno scelto di aspettarlo ancora una decina di giorni". Dal canto suo il nigeriano ha sempre detto 'no' a ogni altra proposta, forte dell'accordo con l’Inter sulla base di 4,5 milioni netti l’anno fino al 2030.

L'obiettivo della dirigenza è quello di regalare un attaccante con quelle caratteristiche a Chivu prima dell'esordio in campionato del 25 agosto contro il Torino. Lookman assoluta priorità. Se, per un motivo o per un altro, dovesse saltare, ecco che nella short-list resta sempre forte il profilo di Christopher Nkunku, evidenzia il sito della rosea.

L'Inter si è data dunque dieci giorni di tempo e ha deciso di non dare alcun ultimatum all'obiettivo numero uno del mercato estivo nerazzurro.