Buone indicazioni da Petar Sucic nell'amichevole tra Inter e Inter U23. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il ragazzo ha bisogno di tempo per prendere confidenza con la nuova realtà, ma le qualità ci sono e ha già messo in carniere un bell'assist per Lautaro l'altro giorno.

Non ha ancora una posizione definita e ha abbastanza talento per poter ricoprire più ruoli. Un giocatore ibrido, come Chivu vorrebbe che fosse l'Inter. C'è tanto lavoro da fare per evitare che da camaleontica la squadra diventi senza identità. Il tecnico chiederà quella duttilità che l'anno scorso Zielinski non è riuscito a garantire (e anche per questo potrebbe essere accompagnato alla porta) e che invece potrebbe dare anche Davide Frattesi, tornato da ieri alla Pinetina.