Ieri, nel giorno libero della squadra, Davide Frattesi è tornato ad Appiano e ha lavorato da solo in palestra. Il centrocampista - come riferisce la Gazzetta dello Sport - non vede l'ora di rimettersi a disposizione di Chivu dopo l'assenza dovuta all'intervento per ernia inguinale bilaterale lo scorso 10 luglio. A partire da oggi l'ex Sassuolo inizierà a svolgere allenamenti personalizzati per recuperare la forma.

La rosea racconta della grande voglia di Frattesi: con Chivu in panchina vuole essere finalmente protagonista a Milano e non solo comparsa. Il 3-4-2-1 potrebbe fornirgli l'opportunità di giocare a ridosso della punta per gettarsi negli spazi come ama fare. L'Inter è pronta anche ad allungargli il contratto di un anno fino al 2029 con tanto di adeguamento economico.