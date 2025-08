Cristian Chivu sembra aver ereditato da Simone Inzaghi l'idea tattica, ma i metodi dei primi giorni sono un po' differenti. Questo racconta il Corriere della Sera. Una rivoluzione soft, ma non morbida nei carichi. Chi sta quotidianamente in Pinetina racconta di doppie sedute ad alta intensità, in cui si pretende velocità di pensiero, pressing, palleggio e verticalità.

I giocatori sono stravolti, ma assai motivati. Emotivamente Chivu ha stabilito rapporti con colloqui di gruppo e individuali attraverso i quali sta riportando la calma dopo la tempesta post Mondiale e ricomponendo il triangolo Lautaro-Calhanoglu-Thuram.