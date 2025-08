La telenovela relativa ad Ademola Lookman prosegue e non s'interromperà a breve. Quali sono le prossime mosse dell'Inter? Presto le scopriremo, nel frattempo Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, ha pubblicato su Instagram un post in cui spiega la situazione allo stato attuale: “Inter pronta a offrire 46-47 mln più un giovane per Lookman. Sarà davvero ultima offerta. Il giocatore ha già lasciato fisicamente Bergamo e nessuno sa, al momento, dove si trovi. Rapporti tra Inter e Atalanta sono ottimi, l'Inter attende novità da Percassi ed è pronta ad arrivare a 50, non oltre (stavolta davvero), insetendo un giovane come contropartita".