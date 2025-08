L'Inter di Chivu sulle orme di quella di Inzaghi, ma pian piano la mano del romeno sarà sempre più visibile. Come scrive stamane la Gazzetta dello Sport, il 3-5-2 resta la base di partenza, però l'ex difensore ha già avvertito che ci saranno variazioni sul tema più o meno profonde.

"Chivu a Parma era partito tra 4-3-3, 4-5-1 e 4-4-1-1; ma proprio quando si era trovato di fronte l’Inter aveva virato sulla 3/5 senza più abbandonarla - si legge -. Considerando le corse ad avanzare di Bastoni, raramente il trio difensivo resta unito quando si costruisce, e gli esterni si possono trovare al centro. Per il 3-4-2-1 o il 3-4-1-2 non conta soltanto l’ingaggio di Lookman. Con Pio Esposito e Bonny come seconde scelte, l’Inter potrebbe anche far scendere Lautaro dietro a Pio, allargando Thuram o infilando Bonny tra le costole delle difese". E per il Toro non sarebbe una novità, considerando le caratteristiche e l'attitudine a venire a giocare più basso. Il tutto per rendere l'Inter più imprevedibile.