Mentre Ademola Lookman anche oggi ha disertato l'allenamento di Zingonia, l'Inter non ha ancora avanzato una nuova offerta all'Atalanta perché, come spiega Fabrizio Romano, Marotta e la società milanese aspetta una cifra dettata dalla Dea sulla quale poter lavorare per il rilancio. Rilancio che non è certo avverrà. I dirigenti nerazzurri infatti non hanno ancora deciso se fare o meno una nuova offerta e non andrà avanti finché il club non riceverà una risposta da Bergamo. Nel frattempo però, in questi ultimi giorni, non sono mancate le proposte da parte di vari agenti che avrebbero offerto al club di Viale della Liberazione molti giocatori e tra i vari nomi proposti ne spunta uno inedito: l'attaccante venticinquenne dell'Everton, Iliman Ndiaye.

Momentaneamente però da Porta Nuova non si valutano altri nomi al di fuori del nigeriano atalantino, considerato il numero uno degli obiettivi. Motivo per il quale nessuno in dirigenza ha valutato alternativa alcuna.