Il test in famiglia contro l'Under-23 ha messo in mostra un feeling già di buon livello tra Lautaro e Bonny, uno dei volti nuovi dell'Inter di Chivu. Gol, assist, rigore procurato: i due si sono trovati molto bene in campo, scambiandosi anche la posizione e cercandosi con frequenza.

"Bonny ha dimostrato di poter essere una risorsa importante in ogni modulo. Nel 3-5-2 può giocare in appoggio alla punta, come ha fatto a Parma con Pellegrino – ariete argentino di un metro e 92 -, mentre all’Inter duetterà con Lautaro - sottolinea la Gazzetta -. Un giocatore diverso, più tecnico, più di qualità. Contro l’Under 23 hanno strappato applausi insieme. Nel 3-4-2-1 Bonny può agire da attaccante e da trequartista, assistendo l’argentino o Pio Esposito. Bonny è questo: un grimaldello utile a scardinare più serrature. Chivu lo aiuterà a essere ancora più incisivo sottoporta".

Il francese sa anche far salire la squadra, "vede" gioco e, nonostante un fisico imponente, è bravissimo nel saltare l'avversario: lo scorso anno è stato il giocatore del Parma con più dribbling riusciti, 36. Gli stessi di Lookman.