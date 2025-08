Stefano Colantuono, ex allenatore dell'Atalanta, è chiamato da TMW Radio a dire la sua sulla questione Ademola Lookman: "Luca Percassi è stato chiaro. C'erano degli accordi chiari per la partenza, a partire da una squadra non italiana da non andare a rafforzare. Se gli accordi c'erano, non capisco tutti questi problemi. Ora le condizioni le detta l'Atalanta. Se vorrà andare a rafforzare l'Inter, giusto che lo faccia ma alle sue condizioni. E Lookman deve capire che gli accordi vanno rispettati".