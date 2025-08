Dopo De Pieri, un altro Giacomo prodotto del vivaio dell'Inter disputerà la prossima stagione con la maglia della Juve Stabia. I nerazzurri hanno infatti ufficializzato il passaggio a titolo temporaneo del difensore classe 2005 Giacomo Stabile alla formazione allenata da Ignazio Abate. Dopo l'annata da 26 presenze con l'Alcione Milano in Serie C, per Stabile ora arriva il salto di categoria fino alla Serie B.