Visto all'opera anche nell'amichevole di domenica contro la prima squadra di Cristian Chivu, Simone Cinquegrano, nuovo terzino dell'Inter Under 23 di Stefano Vecchi, si presenta ai microfoni di Inter TV:

Comincia la tua avventura in nerazzurro, quali sono le tue emozioni?

"Sono contentissimo, ho sempre tifato Inter da quando ero piccolo. Quando mi è arrivata la proposta ci ho messo due secondi a dire sì, sono molto contento di far parte di questo gruppo".

Hai già vissuto un anno da protagonista in Serie C col Rimini, vincendo anche la Coppa Italia. Quali sono le insidie più grandi di questo campionato?

"Secondo me è un campionato più a livello fisico, se sbagli una cosa te la fanno pagare cara. Dovremmo essere bravi a sbagliare il meno possibile".

Puoi giocare su ambedue le fasce, quanto è importante nel calcio di oggi dare più opzioni al tuo allenatore?

"Tantissimo, perché ad oggi il terzino/quinto può essere usato come sfondamento, il quinto deve fare tutta la fascia come il terzino ma sono molto diversi. Con la duttilità dai molta sicurezza ad un mister che deve fare una scelta, serve tantissimo".

Quanto vi aiuta giocare con campioni come quelli dell'Inter?

"Tantissimo. Io ho osservato molto perché avevo Carlos Augusto davanti a me e ho cercato di guardare il più possibile le sue mosse. Sono contento di aver giocato contro questi grandi campioni, sperando un giorno di essere con loro".