In vista dell'amichevole di venerdì sera al Louis II tra Monaco e Inter, il club del Principato offre una raccomandazione ai tifosi nerazzurri che intendono essere presenti a questo test che rappresenta il vernissage finale per la squadra di Adi Hutter prima dell'inizio del campionato francese: i sostenitori dell'Inter sono invitati a riservare i propri biglietti nella zona riservata agli spettatori neutrali e soprattutto ad avere cura di eventuali segni distintivi della squadra ospite come maglie, sciarpe o bandiere.

Qualora venissero identificati tifosi in possesso di questi oggetti, la sicurezza interna dello stadio avrà l'ordine di farli togliere per poi restituirli all'uscita, dopo la partita.