Bobo Vieri ha rilasciato una intervista a La Nuova di Venezia e Mestre parlando di quella che è stata l'ultima stagione vissuta dall'Inter: "Chi non firmerebbe per arrivare a fine aprile stando in corsa su tre fronti? E quando sei lì come fai a scegliere? Chi ragiona in maniera diversa fa discorsi non da bar, ma da bar marci. Le grandi squadre giocano per vincere tutte le partite".

Ademola Lookman sarebbe il giocatore giusto per l’Inter?

"A dire il vero sarebbe un grande acquisto per qualsiasi squadra. Salta l’uomo, da tre anni va in doppia cifra. L’Inter potrebbe giocare con il tridente Thuram-Lautaro-Lookman? Assolutamente sì. Sapete chi sono quelli che non possono giocare assieme? Quelli scarsi".

Poi sulla lotta Scudetto per la prossima stagione.

"A oggi secondo me quella dell’Inter è ancora la rosa più forte. Poi questo non vuol dire che vincerà lo scudetto. E comunque da qui al 1º settembre può cambiare tutto".