In un mondo ideale, in un calciomercato da Football Manager, probabilmente l'Inter cederebbe i cartellini di Sebastiano Esposito e Kristjan Asllani, accompagnandoli da una quindicina di milioni, in cambio di Giovanni Leoni. Operazione perfetta dal punto di vista tecnico ed economico, con i nerazzurri che troverebbero una nuova squadra a due giocatori in esubero e si assicurerebbero il grande obiettivo per la difesa e i gialloblu che intascherebbero una discreta somma garantendosi un paio di innesti giovani ma già esperti ad alto livello.

Ma la realtà non sempre è in linea con le aspettative e nonostante le voci di un interesse dei ducali per il secondogenito della famiglia Esposito e per il centrocampista albanese, secondo quanto appurato da FcInterNews.it non sussistono conferme in merito. Anche perché il classe 2002 di Castellammare di Stabia, comunque in trattativa con il Cagliari, non è un reale obiettivo per l'attacco mentre pur apprezzando le qualità di Asllani, in quel ruolo il Parma ha già Adrian Bernabé e a meno di un'offerta irrinunciabile per il regista spagnolo quel posto al Tardini rimane suo.

Tra l'altro, un'operazione per Leoni con dentro contropartite non è nella volontà della dirigenza gialloblu, che per il suo gioiello 18enne continua a chiedere 40 milioni o 35 più una percentuale su un'eventuale futura rivendita. Inter, Juventus e Milan mantengono il loro interesse ma non hanno mai fatto mosse concrete, ad ogni modo in Emilia non c'è alcuna ansia. Se il giovane difensore rimanesse al Parma per un'altra stagione (nonostante l'arrivo 'cautelativo' del pari ruolo Abdoulaye Ndiaye), con la prospettiva più che legittima di una convocazione in Nazionale e una stagione intera da titolare, è possibile che tra un anno la sua valutazione possa schizzare a 60-70 milioni. Cifra che taglierebbe fuori i club italiani ma non quelli di Premier League.

Anche per questo, in Viale della Liberazione, si farà il possibile per prendere l'ex Sampdoria già in questa sessione di mercato. Un'operazione che dipende anche dalle cessioni dei sopra citati Esposito e Asllani.