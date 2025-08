Brutta notizia che sconvolge nuovamente il calcio portoghese dopo la tragica morte dell'attaccante del Liverpool Diogo Jota. Il Paese lusitano è di nuovo in lutto per la scomparsa, avvenuta quest'oggi all'età di 53 anni, di Jorge Costa, direttore sportivo del Porto del quale ha difeso i colori anche da calciatore coprendo il ruolo di capitano e vincendo la Champions League del 2004 con José Mourinho allenatore. Costa, ricoverato in terapia intensiva presso l'ospedale Sao Joao di Porto, è spirato nel primo pomeriggio per un arresto cardiorespiratorio, riporta il sito ufficiale dei Dragoes.

Costa è stato colto da un malore intorno all'ora di pranzo a Olival, nel centro sportivo d'allenamento biancoblu: immediatamente soccorso dall'equipe medica del club con un defibrillatore, è stato poi ricoverato senza successo. Dopo aver svolto un'intervista con una tv locale, racconta il quotidiano A Bola, Costa si è sentito male ed ha perso conoscenza. Le sue condizioni sono apparse subito molto gravi. "Per tutta la sua vita, Jorge Costa ha incarnato, dentro e fuori dal campo, i valori che definiscono l'FC Porto: dedizione, leadership, passione e un incrollabile spirito di conquista. Ha influenzato generazioni di tifosi ed è diventato un simbolo importante del Porto. L'eredità di Jorge Costa vivrà per sempre nella memoria di tutti i tifosi del Porto", il ricordo della squadra da lui tanto amata.