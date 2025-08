Ademola Lookman ha portato via buona parte dei suoi effetti personali dal suo armadietto all'interno del centro sportivo di Zingonia: lo riferisce Sky Sport confermando la notizia dell'ennesima assenza del giocatore nigeriano registrata questa mattina, dove era atteso per proseguire il lavoro di riatletizzazione. Decisione di non presentarsi pianificata, secondo l'emittente, al fine di sancire definitivamente lo strappo con la società orobica essendosi ormai promesso all'Inter. Da valutare quelli che saranno i risvolti di quest'atteggiamento, davanti al quale la Dea si è detta non particolarmente sorpresa.

Al momento non sono previsti provvedimenti, anche se è facile pensare che la sanzione per il giocatore arriverà prossimamente. Le parti restano in attesa di capire chi farà la prossima mossa, anche se tale 'responsabilità' sarà in capo al giocatore perché se l'Inter non farà nessun rilancio, Lookman sarà costretto a muoversi magari presentando un certificato medico per giustificare la sua assenza, come avvenuto l'anno scorso con Teun Koopmeiners, una sorta di déjà-vu in casa atalantina. In questo momento, a Bergamo stanno pensando a trovare il sostituto di Mateo Retegui, e a questo proposito è programmato nelle prossime un viaggio dei dirigenti in Inghilterra per stringere sul potenziale obiettivo.