Continua a tenere banco la telenovela Ademola Lookman. Ogni giorno s'arricchisce di un nuovo episodio, come le dichiarazioni dell'AD dell'Atalanta Luca Percassi e l'assenza del nigeriano all'allenamento del pomeriggio a Zingonia. Continua il braccio di ferro interno tra le parti e l'Inter, nel frattempo, attende a distanza (ma non troppa). Qualora la trattativa dovesse naufragare e l'Inter decidesse di cambiare obiettivo, ci sono quattro nomi che la dirigenza del Biscione sta tenendo d'occhio: Nkunku, Sancho, Nusa e Garnacho. Questo è, dunque, l'identikit operativo dei nerazzurri, che vogliono nel proprio roster un giocatore in grado di saltare l'uomo e fare la differenza nei venti metri finali. Lo riferisce Sky Sport.