Mancano tre settimane all'inizio del campionato ed è tempo di pronostici sull'annata che verrà. Molti cambi sulle panchine di Serie A e gli esperti si chiedono chi avrà successo e chi fallirà. I bookmaker non hanno fiducia nel nuovo corso di Ivan Juric all'Atalanta, reduce dalle esperienze deludenti a Roma e Southampton nella scorsa stagione: esonero o dimissioni del tecnico croato entro Natale si giocano infatti a 3 su Planetwin365 e Goldbet. Fra i big a rischio, in lavagna, anche Christian Chivu, neo allenatore dell'Inter, proposto a 5.

Il più in bilico, in quota, è Eusebio Di Francesco, ora alla guida del Lecce, indicato a 2. In scia, a 2,25, Davide Nicola che avrà il difficile compito di salvare la neopromossa Cremonese. Segue, a 2,50, un gruppo formato dalla scommessa spagnola del Parma, Carlos Cuesta, Alberto Gilardino del Pisa, Fabio Pisacane del Cagliari e Paolo Zanetti del Verona. Vale invece 2,75 volte la posta l'esonero di Fabio Grosso, fresco di primo posto, in Serie B, con il Sassuolo.