Lunga intervista dell'amministratore delegato del Sassuolo, Giovanni Carnevali, ai microfoni di Tuttomercatoweb.com, chiacchierata durante la quale l'ad neroverde ha parlato anche della trattativa con l'Inter per Kristjan Asllani, trattativa mai decollata. Ma prima, breve risposta anche sulla questione Ademola Lookman.

Con Marotta è in ottimi rapporti. C'è una diatriba per Lookman tra l'Inter e l'Atalanta...

"Sono due società importanti. Oggi l'Atalanta è una società paragonabile ad un grande club, come società e proprietà. Il fatto di aver venduto Retegui a determinate cifre dà ancora più forza a questa società. Poi alla fine il peso del giocatore conta molto. Penso che alla fine un accordo lo troveranno. Basta pensare a quello che è successo tra Atalanta e Juve, è stata una telenovela per Koopmeiners. Giuntoli è dimagrito sette chili? Penso che Marotta non perderà sette chili, ma alla fine come sempre un accordo verrà trovato".

Avete un accordo con Asllani?

"No, perché da parte del giocatore non c'è l'interesse di venire al Sassuolo".