L'ex difensore Alberto Malusci, intervistato da News.Superscommesse.it, ha parlato delle tre grandi favorite della nuova stagione di Serie A e del caso Lookman, principale tema di calciomercato in queste ultime settimane.

Se ti chiedessi di disegnare, come in Formula 1, le prime tre fila di squadre ai nastri di partenza della prossima Serie A, come le imposteresti?

“Allora ti dico in ordine: Inter, Napoli e Milan, che con Allegri ritroverà continuità. Poi, come outsider, ti dico la Fiorentina che, con gli acquisti che può far da qui a fine mercato, può imparare a dar fastidio a tutte. E, a seguire, la Roma, altra possibile sorpresa della nuova stagione”.

La rottura tra Lookman e l’Atalanta in che posizione ti mette? Le ambizioni di maggiori guadagni e maggiori successi sono legittime, per carità, ma non dovrebbero anche i calciatori imparare a rispettare gli impegni assunti per iscritto?

“Io sono per rispettare gli impegni assolutamente. Se viene l’Inter di turno, io sono d’accordo e l’Atalanta no, io devo rispettare la volontà dell’Atalanta. Il contratto oggi, invece, vale meno di 0, rispetto ai tempi miei. Io sono per le parole rispetto e riconoscenza, che non ci sono più sul vocabolario di oggigiorno. D’altronde, quando si creano delle sinergie con la propria società e poi ci si lascia male, diventano delle cose brutte da vedere anche per chi è fuori dal mondo del calcio”.