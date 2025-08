Diversamente da quanto fatto da Teun Koopmeiners un anno fa, Ademola Lookman non si è nemmeno premurato di presentare certificati medici per giustificare l'assenza di ieri. Così scrive oggi il Corriere della Sera nell'edizione di Bergamo. Nell'articolo si legge di un'Atalanta profondamente amareggiata, che ritiene di essere stata trasparente.

La Dea sostiene di aver fatto una promessa riguardante proposte in arrivo dall'estero, ma ad oggi l'unica offerta ufficiale è dell'Inter. L'Atalanta detterà tempi, modi e valori, ma si aspetta offerte da Arsenal, Atletico Madrid o Liverpool per far levitare la valutazione. Dai due club di Premier sono arrivati solo sondaggi ad inizio mercato.