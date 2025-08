L'assenza di Ademola Lookman è da considerarsi "ingiustificata". Questo, si legge, sul Corriere della Sera, perché non avallata da certificato medico. Non è da escludere quindi che possano arrivare eventuali multe. Un atteggiamento che amareggia i dirigenti dell'Atalanta, convinti di essere stati limpidi nei suoi confronti.

Lookman si è messo alle spalle il problema fisico che lo ha colpito, ma ora vuole tornare in campo con l'Inter. Da via della Liberazione assistono interessati allo scontro, anche se ad oggi l'Atalanta non vuole cedere, avendo basi economiche molto solide.