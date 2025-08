L'entourage di Mehdi Taremi, secondo Tuttospot, ha trovato un'intesa con il Besiktas. L'attaccante iraniano è nella lista cedibili dell'Inter, ma in questo momento si aspettano soprattutto proposte dalla Premier League per una cessione a titolo definitivo.

Il club turco, infatti, al momento vorrebbe imbastire un'operazione in prestito. Taremi era assente l'altro giorno nell'amichevole contro l'Under 23, avendo usufruito di qualche giorno in più di vacanza dopo essere rimasto bloccato in patria per la guerra.