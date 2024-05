Messaggio su Instagram da parte di Walter Zenga, che stasera sarà presente al Castello Sforzesco per la festa organizzata dall'Inter a cui parteciperanno dipendenti, vip e vecchie glorie del club. "Questa sera sarò felice e orgoglioso, orgoglioso 473 volte (come le partite giocate), orgoglioso dei miei 22 anni (tra settore giovanile e prima squadra) che l’Inter la mia squadra del cuore, la mia vita mi ha regalato. Si cambiano tante cose nella vita ma non la squadra del proprio cuore, questo mai. Complimenti davvero a tutti e stasera si festeggia con tanti Amici, quelli di sempre, quelli che ci sono sempre".