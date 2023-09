Venerdì inizia di 'Vita da Carlo 2', la serie Tv di Carlo Verdone. Dopo il passaggio su Amazon Prime, la seconda stagione adrà in onda su Paramount+, un'occasione per l'Inter, che ha la piattaforma di streaming come main sponsor sulla maglia, di realizzare un simpatico promo che vede protagonista Davide Frattesi e il regista e attore romano in una telefonata tutta basata su un equivoci. Ecco il video:

Ci stiamo preparando tutti a questo weekend... ognuno a suo modo #VitaDaCarlo Seconda Stagione su @ParamountPlusIT e il 238esimo #DerbyMilano presto sui vostri schermi #InterMilan pic.twitter.com/YFTfMj6Yo7 — Inter (@Inter) September 12, 2023