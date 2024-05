Lautaro Martinez chiude il campionato 2023/24 con il titolo di campione d'Italia e capocannoniere. Una stagione celebrata con un video sui propri canali social. "Questo campionato è stato speciale, sognavo da sempre alzare una coppa ed essere il capitano di una squadra così importante. Con mia moglie e i miei figli abbiamo formato una bellissima famiglia", dice il capitano.

"Lautaro è un grnade lavoratore, molto presente come papà e marito. Sempre preoccupato che le cose vadano bene in casa come nel club", racconta la moglie Agustina Gandolfo.

"E' magico entrare a San Siro, quando la gente dice il tuo nome e questo ti spinge tutti i giorni", dice ancora Lautaro nel filmato.