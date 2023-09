Il tragico momento attraversato in queste ore dalla Libia spinge anche l'Inter a mandare un messaggio. Il club nerazzurro, attraverso un tweet, "esprime le proprie condoglianze per le vittime dell'uragano che ha colpito la Libia - si legge -. Il nostro pensiero va alla popolazione in questo momento difficile".

FC Internazionale Milano esprime le proprie condoglianze per le vittime dell'uragano che ha colpito la Libia. Il nostro pensiero va alla popolazione in questo momento difficile.#FCIM — Inter (@Inter) September 12, 2023