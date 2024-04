Tra circa un'ora, l'Inter sarà di scena alla Bluenergy Stadium per sfidare l'Udinese nella gara che chiude la 31esima giornata di Serie A. Per l'occasione, Lautaro Martinez e compagni scenderanno in campo con il completo arancione da trasferta, come si può vedere dalle foto scattate negli spogliatoi e pubblicate sul profilo X del club milanese.