Prima rete con l'Inter e prima rete con la Francia per Marcus Thuram, in gol contro Fiorentina e Irlanda per aprire e chiudere al meglio dei giorni indimenticabili. Un doppio traguardo festeggiato sui social con una piccola dose di ironia dall'attaccante: "La settimana perfetta non esist..." recita la frase, volutamente troncata dal 9 nerazzurro, che accompagna le foto della prima gioia con i Blues.