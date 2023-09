Grande gioia per Raffaele Di Gennaro. Il terzo portiere dell'Inter è infatti diventato papà del piccolo Ludovico, una nascita per la quale l'estremo difensore nerazzurro ha avuto anche un permesso in occasione della partita contro la Fiorentina dove non era in panchina. A congratularsi col giocatore anche Steven Zhang e Beppe Marotta, presidente e ad del club, che hanno inviato un mazzo di fiori con un biglietto di felicitazioni per lui e per la compagna Stefania, pubblicato da DiGe sul suo profilo Instagram.