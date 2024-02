Mattia Baggio, figlio della leggenda del calcio italiano Roberto Baggio, non dimentica la sua Inter e in occasione del 57esimo compleanno del padre condivide gli auguri rivolti dalla Beneamata al Divin codino. Mattia non ha mai nascosto la sua fede nerazzurra come mostrato nella lunga lettera d'amore rivolta alla sua Inter pubblicata nel maggio scorso su Instagram: "Nel lontano 1998 a Milano, avevo escogitato un piano che spesso andava a buon fine... La mattina presto verso le 5.30/6.00 mi svegliavo e andavo a letto dai miei genitori... Andavo da Andreina Fabbi (la madre, ndr) con la frase pronta: 'Ho mal di pancia e mal di testa e non riesco a dormire...'. Quando andava bene, mamma mi diceva: 'Dai oggi resti a casa'. Allora dopo averla scampata, me ne andavo tutto contento nel divano e verso le 7.00 papà arrivava in cucina per il caffè. Mi trovava lì e mi chiedeva: 'Che succede? Stai male?'. E io con fare molto malaticcio: 'Si, mamma mi ha detto che oggi resto a casa, tu invece dove vai?'. La sua risposta, come ogni mattina era: 'Vado ad allenarmi Matti,tu che fai...? Vuoi venire con me?'. Beh,in quel momento, ogni male scompariva...

Ricordo che mi portò con se, ero incredulo, avevo trovato il modo di stare un po’ di tempo con papà, solo io e lui... potevo vederlo giocare senza nessuno attorno, in totale libertà... E allora via direzione Pinetina... Ricordo l'emozione di sedermi a bordo campo mentre lui si allenava o giocava a calcio-tennis assieme a mostri sacri come Javier Zanetti, Ronaldo, Zamorano, Simeone, Pirlo e tutti gli altri... Per un bimbo di 4 anni appena, che ha da poco iniziato a capire un minimo di cosa sia il mondo, beh, era un’emozione indescrivibile.

Passavo le mattine seduto su di un pallone, a guardarli giocare, con quei pantaloncini neri,quelle maglie a colori Nero e Azzurre... questi giganti che sembrava non facessero mai cadere il pallone a terra... Io me li ricordo bene,sarà forse per questo che col tempo, senza nulla togliere alle altre grandi squadre in cui ha militato il mio mito mi sono affezionato a questi colori... Forse perché ero nel momento in cui iniziavo ad assorbire i ricordi, ma questo,per me,è stato l’inizio di un grandissimo è lunghissimo amore. Quello che mi spinge a seguirti ovunque,a non uscire a cena o pranzo pur di vederti giocare, quello che mi fa gridare con tutte le forze rischiando lo svenimento ad ogni tuo gol, quello che mi fa esultare quando vinci,quello che mi fa incazzare quando perdi,ma che poi alla fine mi fa gioire con i compagni di colori..! Sei quello che per me è uno dei ricordi più belli. Questo è il motivo alla domanda, ma perché tifi proprio l’Inter? Ecco,la risposta è questa, perché alla fine... 'Te l’ho promesso da bambino, per sempre ti starò vicino, a testa alta ovunque andiamo, siam la Curva Nord Milano. Ti amo, Inter".