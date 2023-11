"Vittoria importantissima! Bravi tutti! Grazie Lautaro per la gentile concessione di stasera". Esulta così sui social "capitan" Bastoni dopo la vittoria sul campo del Salisburgo e la qualificazione agli ottavi di Champions League ottenuta con due turni di anticipo. Una partita speciale per il difensore nerazzurro che ha indossato per la prima volta la fascia da capitano attorno al braccio. E Bastoni ha voluto sottolineare il traguardo dedicando un pensiero al numero 10 argentino.