Sguardi concentrati e sudore, ma anche abbracci, strette di mano e sorrisi. L'Inter di Cristian Chivu si è ritrovata oggi ad Appiano Gentile per continuare la preparazione per la nuova stagione, con tanto lavoro in palestra diviso tra pesi, bilancieri, blocchi e cyclette. Il club nerazzurro riassume la seconda giornata di test fisici con un breve video pubblicato sui canali social.