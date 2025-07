E' terminata con un pareggio per 2-2 la prima amichevole dell'Inter U23 a Trento contro la formazione locale, che militerà come i nerazzurri nel prossimo campionato di Serie C. La società nerazzurra ha pubblicato sui propri canali social le reti realizzato ieri pomeriggio nel test contro i trentini da Topalovic (botta dalla distanza) e Fontanarosa (incornata su corner).