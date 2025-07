Ciak si gira! Ed è subito buona la prima in quel di Appiano Gentile, dove è andata in scena il day 1 della stagione calcistica 2025/26 dell'Inter di Cristian Chivu. La squadra nerazzurra si è presentata oggi alla Pinetina per il canonico giro di visite mediche che dà il via libera al ritiro che partirà ufficialmente da lunedì prossimo. Grandi sorrisi, pollici in su, pugnetti, e qualche volto concentrato... "Ready, set, action. Si torna in scena" si legge nel video-tweet pubblicato dal club meneghino che ha immortalato e condiviso la 'grande prima'.