Lungo e appassionato post di Riccardo Melgrati su Instragram. L'estremo difensore è stato acquistato dall'Inter per giocare nella squadra U23 e torna quindi nella società in cui è calcisticamente cresciuto. Questo il suo lungo messaggio dopo l'annuncio ufficiale.

"Avete presente quella sensazione spontanea, naturale, intensa , di vivere dentro a un percorso travagliato, ricco di emozioni forti, di conoscenze importanti – quelle che ti cambiano la vita, ti cambiano il carattere, ti fanno crescere? Dentro a un cammino in cui le delusioni, le aspettative e le esperienze ti aiutano a sentire di più, a scavare dentro, e capire che stai scendendo una scala con gradini tanto alti quanto profondi. Quando piangi, quando sei triste e senti di toccare con mano parti di te che ti fanno soffrire, per qualcosa che non ti aspettavi, ma che sai farà sempre parte di te. E le accetti, le accetti solo perché sai che non puoi cambiarle, perché non dipendono da te.



Però confidi, hai fede, in tutto ciò che puoi vivere ora: gli affetti, gli amici – quelli veri – quelli che ti capiscono e ti accolgono nel loro mondo, sapendo che loro faranno parte del tuo. Le esperienze… quelle vere, lontane da ciò che vuoi dimostrare, ma radicate in ciò che vuoi costruire per poter “essere”. Essere vero, gioioso, infantile, irresponsabile, ma soprattutto leale: leale con loro, leale con il percorso, leale con te stesso.



Io, in tutto questo, dentro una camminata lunga, condita da impegno massimo, dal desiderio di essere sempre la migliore versione di me, mi reputo fortunato ad aver fatto una passeggiata dentro un paesaggio del passato, dove sono arrivato a 8 anni e da cui sono andato via a 18. E dove ora sono tornato.



Ti sono grato, mamma. Ti sono grato per le tante sere in cui, preso dal momento e dalle semplici gesta leggere e istintive di una nottata, mi sono addormentato con dei rimpianti: per qualcosa che avrei potuto fare diversamente, per qualcosa che avrei potuto dirti, col cuore aperto.

Ma sono ancora più grato che, la mattina dopo, quei rimpianti li avevo già dimenticati. Non mi ero dato né tempo né regole. Ma so che ora sono qui. Sono tornato. E sono felice di poter dire: sono tornato a casa, dalla mia famiglia, dai miei amici, e da una società che mi ha cresciuto e che, oggi, so con lucidità che mi insegnerà ancora tanto. Per questo sorrido.

Sono felice di poter dire: sono tornato all’Inter".